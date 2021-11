Covid in Italia e nel mondo, le ultime news di oggi 25 novembre. LIVE

SuperGreen pass dal 6 dicembre al 15 gennaio, anche in zona bianca: lo ha deciso ieri il Consiglio dei ministri, precisando che si tratta di una stretta a tempo, ma che potrebbe essere prorogata se la situazione epidemiologica lo richiederà. In zona gialla torna la mascherina all'aperto. Obbligo di vaccino per sanitari, forze dell'ordine e insegnanti. La durata del pass si riduce a 9 mesi. L'obiettivo, dice Draghi, è salvare il Natale. il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga: "L'alternativa era una chiusura generalizzata". Potrebbe arrivare oggi o domani l'approvazione da parte dell'Ema del vaccino Pfizer per bambini a dosi ridotte, da rendere disponibile dalla terza decade di dicembre. Intanto in Francia e in Germania è boom di contagi tra i bimbi e in Slovacchia, dopo l'Austria, torna il lockdown. In Germania i morti sono ormai oltre 100 mila. In Italia ieri 12.448 nuovi casi e 85 vittime, e tasso di positività al 2,2%.

