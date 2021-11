Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 26 novembre. LIVE

In attesa delle ormai consuete ordinanze del venerdì, che potrebbero riservare sorprese a fronte di un aumento dei contagi da Covid, l'Ema ha dato il via libera al vaccino Pfizer-BioNtech per i bambini tra i 5 e gli 11 anni raccomandando, inoltre, una terza dose agli over 18. 'Non ci sono più dubbi, il vaccino protegge, lo facciano tutti", ribadisce il presidente dell'Iss Brusaferro. Vaccino che, oltre tutto, continuerà a consentire la libera circolazione all'interno dell'Ue con un green pass valido 9 mesi. Una nuova minaccia, tuttavia, giunge dal Sudafrica, dove è stata individuata una nuova variante capace di un gran numero di mutazioni. Il Regno Unito ha già sospeso per questo i collegamenti con 6 Paesi africani. In Cina oltre 500 voli sono stati cancellati, alcune scuole sono state chiuse e i viaggi per turismo sono stati sospesi a Shanghai, dopo l'individuazione di tre casi di coronavirus.