Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 27 novembre. LIVE

Chiamata Omicron dall’Oms e classificata come "preoccupante", la variante B.1.1.529 ha messo in allerta tutto il mondo e spinto i Paesi a prendere delle misure. Per ora, oltre che in Sudafrica, i primi casi sono stati rilevati in Botswana, a Hong Kong, in Israele e in Belgio. In Italia non è stata segnalata, ma lo Spallanzani ha già creato una task force per monitorare la situazione e studiarla insieme agli scienziati sudafricani.