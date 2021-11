Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 27 novembre

Sono 12.877 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 13.686 ), a fronte di 596.898 tamponi giornalieri effettuati (ieri 557.180). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2,2% (ieri era al 2,45%). Sono 90 le vittime registrate in un giorno, con un ricalcolo delle Regioni Sicilia e Campania. Le terapie intensive sono 624 (+18 rispetto a ieri), con 68 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 27 novembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.994.891. Le vittime in totale sono 133.627, con 90 decessi registrati nelle ultime 24 ore, con un ricalcolo delle Regioni Sicilia e Campania (ieri le vittime erano state 51, con un ricalcolo della Regione Sicilia). I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 6.451, per un totale di 4.682.318. I ricoverati con sintomi sono 4.826 (+78). Sono invece 173.496 le persone in isolamento domiciliare (+6.232). I tamponi sono in tutto 117.823.171 - di cui 66.793.350 processati con test molecolare e 51.029.821 con test antigenico rapido -, in aumento di 596.898 rispetto al 26 novembre. Le persone testate sono finora 37.757.547, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Nelle note del bollettino, si legge che: “La Regione Campania comunica che 3 decessi registrati oggi, risalgono a un periodo compreso tra il 12/11 e il 21/11/2021. La Regione Emilia Romagna comunica che, dal totale dei positivi dichiarato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 6 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 2 casi dopo revisione degli stessi. La P.A. di Bolzano comunica che dei 395 nuovi positivi, 142 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 3 il 26/11/21 - N. 3 il 25/11/21 - N. 2 il 24/11/21”.