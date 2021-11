Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 28 novembre. LIVE

(

La variante Omicron è stata rilevata in Italia in un uomo residente in Campania sbarcato a Malpensa di ritorno dal Mozambico. Il governo ha chiesto di rafforzare il tracciamento dei viaggiatori dalle zone a rischio, mentre la nuova variante, dopo il Belgio, spunta in Olanda, Inghilterra, Germania e Repubblica ceca. Von der Leyen convoca d'emergenza la Commissione Ue. Israele vieta l'ingresso agli stranieri provenienti con voli internazionali da qualunque parte del mondo. Nell'ultima settimana sono aumentati i contagi in particolare nei bambini tra i 6 e gli 11 anni: il 51% dei casi riguarda ragazzi in età scolare. A sei mesi dalla seconda dose l'efficacia del vaccino passa dal 72% al 40%, ma resta alta contro l'aggravarsi della malattia. Sono 12.877 i positivi ai test Covid individuati ieri, le vittime sono 90 (il numero più alto dall'1 giugno)Si stringono le prescrizioni su mascherine e distanziamento con l'avvicinarsi delle feste natalizie: in alcuni centri storici le protezioni diventano obbligatorie anche all'aperto e le strade dello shopping potranno essere chiuse in caso di sovraffollamento. Oggi in Svizzera un referendum sul green pass.