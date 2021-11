Green pass, Lamorgese: "Controlli a campione per carenze organico"

Lamorgese ha comunque assicurato che nonostante il deficit di personale "c'è tutto l'intento di fare il massimo anche in relazione alla nuova variante" del coronavirus. "Noi domani mattina - ha spiegato la ministra - abbiamo un incontro con tutti i prefetti e le forze di polizia per stabilire un piano di controlli che poi sarà declinato sul territorio". Questo piano sarà attuato "non solo nei ristoranti e negli esercizi di pubblico spettacolo, ma anche sui mezzi pubblici e nelle metropolitane. Secondo Lamorgese i "controlli sono necessari anche per dissuadere chi pensa di eludere le regole".

"Migranti non provengono da Paesi chiusi ai voli"

Rispondendo a una domanda sulla variante Omicron e sul tema dei migranti, la ministra ha spiegato: "Abbiamo visto quali sono i Paesi chiusi ai voli, non mi sembra che ci siano nella lista Stati da cui provengono" i migranti, "tra l'altro quando giungono in Italia noi li vacciniamo. E' un problema generale". E sulle manifestazioni 'no Green pass' Lamorgese ha detto: "Bisogna tener conto di coloro che vogliono fare la manifestazione" che però deve essere "con delle regole e ove possibile in forma stabile" e non deve "ledere i diritti alla mobilità, allo studio, di chi ha negozio e di chi vuole - in questo momento - uscire a fare delle spese per Natale". E ha aggiunto: "Mi pare che in questo momento le manifestazioni si stanno svolgendo ma mi pare con una minore presenza e partecipazione. Evidentemente chi doveva capire ha capito che forse non vale la pena insistere più di tanto".