Covid in Italia e nel mondo, le ultime news di oggi 29 novembre. LIVE

l 53% degli intervistati ritiene che nel prossimo anno gli effetti sanitari della pandemia diminuiranno. Riguardo alla situazione economica, per il 37% le cose in Italia miglioreranno mentre per il 32% rimarranno come sono adesso e per il 26% peggioreranno. Ma gli effetti economici del Covid spaventano ancora: il 56% non ha fiducia nel fatto che nel 2022 la crisi economica dovuta alla pandemia diminuirà. TUTTI I DATI