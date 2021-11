Variante Omicron, oggi il vertice dei ministri della Sanità del G7

12/19 ©Ansa

Parlando anche alla Abc, Fauci ha quindi ribadito come la variante Omicron "colpirà inevitabilmente gli Stati Uniti". "Per il momento non è stata ancora rilevata, ma quando hai un virus che ha già raggiunto diversi Paesi, è inevitabile che arrivi anche qui", ha spiegato il virologo. Poi alla Nbc ha aggiunto: "È troppo presto per dire quali azioni sono necessarie". Gli Usa hanno già varato restrizioni per i viaggiatori provenienti da 8 Paesi dell'Africa meridionale. E in Canada sono stati identificati due casi di persone infette con variante Omicron a Ottawa