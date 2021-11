Covid, Israele chiude completamente le sue frontiere

Per combattere la diffusione della nuova variante, è stato deciso di interrompere gli arrivi dall'estero. In un primo momento era stato annunciato solo lo stop agli arrivi di cittadini stranieri con voli internazionali e l'isolamento di almeno tre giorni per gli israeliani di ritorno in patria

Israele ha deciso di chiudere completamente le sue frontiere per prevenire l'arrivo di persone contagiate dalla variante Omicron del virus del Covid-19 (AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). In un primo momento, nella serata di sabato, era stato annunciato solo che veniva vietato l'ingresso di stranieri con voli internazionali per le prossime due settimane. Una decisione presa dal comitato per la lotta al coronavirus insieme ad altre misure come l'isolamento di almeno tre giorni per i cittadini israeliani in arrivo dall'estero. Quelli provenienti da Paesi in zona rossa, era stato comunicato, avrebbero dovuto mettersi in quarantena in hotel indicati dalle autorità fino al risultato negativo del test anti-Covid.