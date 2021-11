Il ministro della Salute è intervenuto in collegamento alla festa del Foglio. “La campagna di vaccinazione e il rispetto delle norme essenziali, mascherine e lavarsi le mani, sono ancora i due pilastri su cui provare a insistere per gestire una fase epidemica che è non semplice”, ha detto. Ha aggiunto che “non sono all'orizzonte ulteriori provvedimenti, seguiamo l'andamento e faremo valutazioni”. Su Omicron: è un "fattore di rischio significativo: abbiamo bisogno di approfondire" Condividi

Speranza: "Fase delicata" "La campagna di vaccinazione e il rispetto delle norme essenziali, mascherine e lavarsi le mani, sono ancora i due pilastri su cui provare a insistere per gestire una fase epidemica che è non semplice", ha detto Speranza. I numeri degli altri Paesi europei - ha aggiunto - sono allarmanti, i nostri sono migliori "ma sono numeri in crescita: siamo ancora in una fase molto delicata da gestire con attenzione". Il ministro ha fatto il punto anche sui vaccini: "I numeri delle ultime ore sono incoraggianti, nella giornata di venerdì abbiamo fatto 294mila terze dosi ed è il dato più alto in assoluto, sono ottimista per una crescita significativa nella prossima settimana". "Ci interessa crescere anche nelle prime dosi - ha aggiunto Speranza -. Alle 7 di stamane l'87,5% delle persone ha avuto la prima dose, l'85% ha completato il ciclo. Mentre facciamo la terza dose abbiamo bisogno di recuperare persone che non si sono vaccinate". Speranza ha sottolineato che al momento "non sono all'orizzonte ulteriori provvedimenti, seguiamo l'andamento e faremo valutazioni".