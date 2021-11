Covid, primo caso variante Omicron: sbarcato a Fiumicino, poi Milano

L'uomo è un dipendente dell'Eni e sarebbe sbarcato all'aeroporto romano, proveniente dal Mozambico, l'11 novembre scorso. Il 15 novembre sarebbe partito in aereo da Capodichino alla volta di Milano per una visita medica programmata. Il 16 novembre, mentre faceva rientro a Fiumicino, dove si sarebbe dovuto imbarcare per l'Africa, è stato informato della sua positività

Il paziente casertano contagiato dalla variante Omicron è, secondo quanto riportano alcuni quotidiani, un dipendente dell'Eni e sarebbe sbarcato all'aeroporto di Fiumicino partito dal Sudafrica, proveniente dal Mozambico, l'11 novembre scorso. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Le tappe del viaggio

L'uomo, al momento della partenza non aveva sintomi ed era negativo al Covid. Dopo l'arrivo nello scalo romano è andato a casa per passare qualche giorno con la sua famiglia a Caserta, dove vive con moglie, due figli e i due suoceri. Il 15 novembre è partito in aereo, riporta la Repubblica, dallo scalo di Capodichino (Napoli) alla volta di Milano per sottoporsi ad una visita medica programmata dalla sua azienda. Sarebbe dovuto quindi rientrare in Mozambico. Il 16 novembre, dopo una notte passata in albergo nel capoluogo lombardo, si è recato nella struttura sanitaria per la visita e dove è stato sottoposto a tampone Covid. Lo stesso giorno l'uomo è ripartito da Milano diretto a Fiumicino dove avrebbe dovuto imbarcarsi per tornare in Africa, ma durante il viaggio è stato informato della sua positività ed ha proseguito quindi verso casa, a Caserta.

Il primo caso di variante Omicron in Italia

Le analisi hanno indicato che anche i suoi familiari sono positivi e le classi dei due figli sono state messe in quarantena. In seguito all'emergere dell'allarme Omicron sono stati svolti approfondimenti sul suo caso, provenendo l'uomo proprio dall'area a rischio. Le analisi dell'ospedale Sacco di Milano hanno sequenziato la nuova variante facendo scattare, sia in Lombardia che in Campania, la corsa al tracciamento dei contatti dell'uomo durante il suo soggiorno in Italia.