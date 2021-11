Fuggono da Covid hotel in Olanda: coppia arrestata su aereo per Spagna

La polizia ha annunciato di aver arrestato una coppia a bordo di un aereo che stava per decollare dall'aeroporto Schipol di Amsterdam. I due, come scrive anche Reuters, erano scappati da un albergo adibito dalle autorità a struttura di isolamento per i passeggeri arrivati dal Sudafrica

Fuggono dall’hotel dove si trovavano in quarantena, ma vengono scoperti. È successo in Olanda, dove la polizia ha annunciato di aver arrestato una coppia a bordo di un aereo che stava per decollare dall'aeroporto Schipol di Amsterdam verso la Spagna. I due, come scrive anche Reuters, erano scappati da un hotel adibito dalle autorità a struttura di isolamento per i passeggeri arrivati nel Paese dal Sudafrica. La coppia è ora affidata alle strutture sanitarie del Paese (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL COVID LIVE).