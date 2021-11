Olanda, 61 persone dal Sudafrica positive al Covid: si teme variante

La nuova versione del virus, denominata scientificamente B.1.1.529, è capace di molte mutazioni e per questo potenzialmente resistente ad anticorpi e vaccini. L’Ecdc l’ha classificata come variante di interesse (Voi). I positivi sono stati messi in quarantena in un hotel

Sessantuno persone arrivate ad Amsterdam dal Sudafrica sono risultate positive al Covid. Lo hanno fatto sapere le autorità olandesi. Si tratta di persone che erano a bordo di due voli provenienti dal Sudafrica. Altri 531 passeggeri sono invece risultati negativi. Tutti i positivi sono stati messi in quarantena in un hotel vicino all'aeroporto di Schiphol. Adesso le autorità stanno analizzando gli esami per capire se e quanti sono stati infettati con la variante Omicron ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Si teme la nuova variante

La nuova variante del Covid-19 è stata sequenziata per la prima volta in Sudafrica e Botswana ed è già arrivata a Hong Kong, in Israele e in Belgio. Denominata scientificamente B.1.1.529, è stata chiamata Omicron dall’Oms. È capace di molte mutazioni e per questo potenzialmente resistente ad anticorpi e vaccini. Diversi Paesi sono corsi ai ripari sospendendo i voli da alcune zone. Gli scienziati invitano a monitorare la situazione, ricordando che ci vorrà ancora del tempo per avere dati certi su quanto la variante è più o meno trasmissibile e sulla sua eventuale capacità di eludere i vaccini. Il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) ha classificato Omicron come variante di interesse (Voi). Si teme che l'elevato numero di cambiamenti delle proteine Spike “possa portare a un significativo cambiamento delle proprietà antigeniche del virus”.