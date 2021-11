Covid, stato di emergenza a New York contro minaccia variante Omicron

La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha spiegato che la decisione è legata a un numero di contagi tornato a crescere a livelli mai più visti dallo scorso aprile. L'amministrazione Biden intanto ha vietato l'ingresso negli Usa da otto Stati africani Condividi

La variante Omicron del Covid-19 fa paura anche agli Usa, nonostante non siano ancora stati registrati casi. La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, intanto, ha dichiarato lo stato di emergenza - dal 3 dicembre - per aumentare la capienza dei posti letto negli ospedali newyorchesi e affrontare il problema della carenza di personale ospedaliero. E ha anche spiegato che la decisione è legata a un numero di contagi tornato a crescere a livelli mai più visti dallo scorso aprile. Come scrive Abc, Hochul ha sottolineato: "Anche se la variante Omicron deve ancora essere registrata nello Stato, sta arrivando" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

"Azione straordinaria per prevenire aggravarsi situazione" approfondimento Covid, variante Omicron: allerta in rapporto Ecdc. Ecco perché "Abbiamo deciso di intraprendere un'azione straordinaria - ha spiegato ancora Hochul - per prevenire l'aggravarsi della situazione". La governatrice ha spiegato il provvedimento con la necessità di non intasare le terapie intensive degli ospedali, in vista dell'arrivo dei mesi invernali quando è atteso un nuovo picco di contagi. Hochul ha anche invitato i newyorkesi a vaccinarsi e a sottoporsi alla terza dose.