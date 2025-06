Olanda, Wilders esce dalla coalizione: cade il governo

Si apre fase di incertezza politica

Wilders in particolare si è detto frustrato da quella che ha definito la lentezza nell'introduzione della "politica sull'immigrazione più restrittiva di sempre", concordata con i partner della coalizione dopo la sua sorprendente vittoria elettorale nel novembre 2023. "Nessuna firma per i nostri piani in materia di asilo... Il PVV lascia la coalizione", ha scritto su X, confermando così la crisi di governo. Il ritiro apre un periodo di incertezza politica nella quinta economia e principale Paese esportatore dell'Unione europea, mentre i partiti di estrema destra guadagnano terreno in tutto il continente. La crisi si verifica anche a poche settimane dalla data in cui i Paesi Bassi ospiteranno i leader mondiali per un vertice Nato, previsto a l'Aja il 24-25 giugno.