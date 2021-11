La variante B.1.1.529, individuata in Sudafrica e Botswana, si è diffusa già in altri Paesi del mondo. Secondo il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie “può essere più trasmissibile e sfuggire ai vaccini”. Secondo l’Oms, che l'ha classificata come "preoccupante", ha una insolita frequenza di mutazioni: sono 100 le sequenze rilevate finora