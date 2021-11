Covid, Speranza: vietati gli ingressi da Sudafrica e da altri 6 Paesi

Il ministro della Salute ha comunicato di aver firmato un’ordinanza in base alla quale è vietato l’ingresso in Italia a chi, negli ultimi 14 giorni, è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini. La motivazione è legata alla presenza della nuova variante del virus Sars-Cov-2 (denominata B.1.1.529) individuata proprio in Sudafrica