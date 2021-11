Covid, scoperta nuova variante in Sudafrica: cosa sappiamo

7/15 ©Getty

Ma sono ancora troppo pochi i dati disponibili: secondo il National Institute of Communicable Diseases (NICD) del Sudafrica, la presenza della variante è stata documentata col sequenziamento in 22 casi positivi, ma molti altri vengono confermati in questi giorni da diversi laboratori del Paese. Quattro casi sarebbero stati individuati in Botswana e uno ad Hong Kong in un viaggiatore di ritorno dal Sudafrica