Bill Gates: "Donerò 200 mld di dollari per lo sviluppo dell'Africa"

Il fondatore di Microsoft parlando dalla sede dell'Unione africana ad Addis Abeba ha annunciato l'intenzione di donare il 99% del suo patrimonio, che intende investire nel miglioramento dei servizi sanitari e educativi in Africa per i prossimi 20 anni

Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, ha annunciato che la maggior parte della sua fortuna sarà destinata, nei prossimi 20 anni, a migliorare i servizi sanitari ed educativi in Africa. "Liberando il potenziale umano attraverso salute ed educazione, ogni Paese africano dovrebbe essere sulla strada verso la prosperità" ha affermato Gates, in un discorso presso la sede dell'Unione Africana ad Addis Abeba, capitale dell'Etiopia, secondo quanto riporta la Bbc.

"Donerò la mia ricchezza nei prossimi 20 anni"

Il 69enne ha dichiarato che il 99% del suo patrimonio, che prevede possa raggiungere i 200 miliardi di dollari entro il 2045, sarà devoluto attraverso la sua fondazione, che entro quella data prevede di concludere le sue attività. "Ho recentemente preso l'impegno di donare la mia ricchezza nei prossimi 20 anni. La maggior parte di questi fondi sarà utilizzata per affrontare le sfide qui in Africa", ha detto durante un discorso presso la sede dell'Unione Africana.

L'ex first lady del Mozambico, Graca Machel, ha accolto con favore l'annuncio, definendolo importante in un "momento di crisi". "Contiamo sull'impegno costante del signor Gates continuare a camminare con noi su questo percorso di trasformazione", ha detto.