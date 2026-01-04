Incendio Crans Montana, identificate tre vittime italiane: sono tutte minorenni. LIVE
Le prime vittime identificate avevano tra i 16 e i 17 anni, erano originari di Bologna, Milano e Genova. Accertato il decesso di altre otto persone, tutte giovani e di nazionalità svizzera. Indagati i due proprietari del locale teatro di un devastante incendio la notte di Capodanno costato la vita a 40 persone. Sono accusati di omicidio colposo. La Procura del Cantone Vallese conferma la presenza di una uscita di sicurezza ma per alcuni testimoni la via di fuga era bloccata. Al Niguarda ricoverati nove italiani
Le prime vittime identificate avevano tra i 16 e i 17 anni, erano originari di Bologna, Milano e Genova. Accertato il decesso di altre otto persone, tutte giovani e di nazionalità svizzera. Indagati i due proprietari del locale teatro di un devastante incendio la notte di Capodanno costato la vita a 40 persone. Sono accusati di omicidio colposo. La Procura del Cantone Vallese conferma la presenza di una uscita di sicurezza ma per alcuni testimoni la via di fuga era bloccata. Al Niguarda ricoverati nove italiani.
- Cosa sappiamo dell'esplosione
- ll luogo dell'esplosione a Crans-Montana: VIDEO
- Le Constellation di Crans-Montana, il locale vip andato a fuoco
- Chi sono i proprietari del bar Le Constellation
- Tahirys Dos Santos, il giocatore del Metz tra i feriti
- I numeri da chiamare per avere informazioni
Crans-Montana, ambasciatore italiano in Svizzera: "Identificate tre vittime italiane"
Mentre il bilancio della strage di Capodanno si aggiorna di ora in ora, il diplomatico Gian Lorenzo Cornado conferma la morte di tre connazionali
Strage Crans-Montana, i precedenti di feste per ragazzi finite in tragedia
L'episodio più tragico risale al 1942: in un rogo al club Cocoanut Grove di Boston morirono 492 persone. Ma, dal 1970, si registrano almeno 21 tragedie con oltre 40 morti
Crans-Montana, la Svizzera dichiara il lutto nazionale venerdì 9 gennaio
La Svizzera ha dichiarato una giornata di lutto nazionale per venerdì 9 gennaio, in seguito all'incendio di Capodanno in un locale nella località alpina di Crans-Montana, che ha causato una strage con decine di morti e oltre un centinaio di feriti. Lo ha annunciato il presidente svizzero. "Il 9 gennaio, la Confederazione, in collaborazione con le chiese svizzere, sta organizzando una giornata di lutto nazionale", ha dichiarato Guy Parmelin al quotidiano domenicale SonntagsBlick. Come ulteriore segno di solidarietà nazionale, tutte le campane delle chiese svizzere suoneranno alle 14 quando inizierà una cerimonia commemorativa a Crans-Montana. "È previsto anche un minuto di silenzio. In questo momento di riflessione, tutti i cittadini svizzeri potranno rendere omaggio, a titolo personale, alle vittime della catastrofe", ha affermato Parmelin.
