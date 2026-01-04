Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incendio Crans Montana, identificate tre vittime italiane: sono tutte minorenni. LIVE

live Mondo
©Getty

Le prime vittime identificate avevano tra i 16 e i 17 anni, erano originari di Bologna, Milano e Genova. Accertato il decesso di altre otto persone, tutte giovani e di nazionalità svizzera. Indagati i due proprietari del locale teatro di un devastante incendio la notte di Capodanno costato la vita a 40 persone. Sono accusati di omicidio colposo. La Procura del Cantone Vallese conferma la presenza di una uscita di sicurezza ma per alcuni testimoni la via di fuga era bloccata. Al Niguarda ricoverati nove italiani

in evidenza

Le prime vittime identificate avevano tra i 16 e i 17 anni, erano originari di Bologna, Milano e Genova. Accertato il decesso di altre otto persone, tutte giovani e di nazionalità svizzera. Indagati i due proprietari del locale teatro di un devastante incendio la notte di Capodanno costato la vita a 40 persone. Sono accusati di omicidio colposo. La Procura del Cantone Vallese conferma la presenza di una uscita di sicurezza ma per alcuni testimoni la via di fuga era bloccata. Al Niguarda ricoverati nove italiani.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Crans-Montana, ambasciatore italiano in Svizzera: "Identificate tre vittime italiane"

Mentre il bilancio della strage di Capodanno si aggiorna di ora in ora, il diplomatico Gian Lorenzo Cornado conferma la morte di tre connazionali

Crans-Montana, identificate tre vittime italiane

Crans-Montana, identificate tre vittime italiane

Vai al contenuto

Strage Crans-Montana, i precedenti di feste per ragazzi finite in tragedia

L'episodio più tragico risale al 1942: in un rogo al club Cocoanut Grove di Boston morirono 492 persone. Ma, dal 1970, si registrano almeno 21 tragedie con oltre 40 morti

Crans-Montana, i precedenti di feste per ragazzi finite in tragedia

Crans-Montana, i precedenti di feste per ragazzi finite in tragedia

Vai al contenuto

Crans-Montana, la Svizzera dichiara il lutto nazionale venerdì 9 gennaio

La Svizzera ha dichiarato una giornata di lutto nazionale per venerdì 9 gennaio, in seguito all'incendio di Capodanno in un locale nella località alpina di Crans-Montana, che ha causato una strage con decine di morti e oltre un centinaio di feriti. Lo ha annunciato il presidente svizzero. "Il 9 gennaio, la Confederazione, in collaborazione con le chiese svizzere, sta organizzando una giornata di lutto nazionale", ha dichiarato Guy Parmelin al quotidiano domenicale SonntagsBlick. Come ulteriore segno di solidarietà nazionale, tutte le campane delle chiese svizzere suoneranno alle 14 quando inizierà una cerimonia commemorativa a Crans-Montana. "È previsto anche un minuto di silenzio. In questo momento di riflessione, tutti i cittadini svizzeri potranno rendere omaggio, a titolo personale, alle vittime della catastrofe", ha affermato Parmelin.

Per ricevere le notizie di Sky TG24

Mondo: Ultime notizie

Maduro arrivato a NY. Rodriguez: "Rilasciatelo". Trump scarica Machado

Mondo

Il presidente Usa suggella mesi di minacce e pressione militare con un attacco su grande scala in...

Crans Montana, indagati per omicidio colposo gestori del locale

Mondo

Jacques Moretti e Jessica Maric, i due gestori, sono accusati di omicidio, lesioni e incendio a...

Kiev: intesa con Usa su aiuto esercito. Trump: non contento di Putin

Mondo

Lo ha reso noto il capo di stato maggiore delle forze armate Andriy Hnatov. Allarme degli 007 di...

Gaza, Guterres chiede a Israele di revocare il bando delle Ong

Mondo

Il segretario generale delle Nazioni Unite si dice “profondamente preoccupato” per questo...

Maduro, dal blitz in camera da letto al viaggio in nave: cosa sappiamo

Mondo

L'attacco al Paese, che si è scoperto essere in preparazione almeno da "metà dicembre", è...

Mondo: I più letti