Crans-Montana, ambasciatore italiano in Svizzera: "Identificate tre vittime italiane"Mondo
Mentre il bilancio della strage di Capodanno si aggiorna di ora in ora, il diplomatico Gian Lorenzo Cornado conferma la morte di tre connazionali, senza specificare i nomi
Tre vittime dell’incendio di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, sono italiane. Così emerge dopo l’identificazione della polizia locale, come fa sapere l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, senza specificare i nomi. Le famiglie sono state informate. Rimangono da identificare altri tre italiani classificati come dispersi. In totale si contano, per il momento, 40 morti. Il bilancio si aggiorna di ora in ora.