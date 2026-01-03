Offerte Sky
Crans-Montana, ambasciatore italiano in Svizzera: "Identificate tre vittime italiane"

Mondo
ANSA/UFFICIO POLIZIA CANTONALE DEL VALLESE

Mentre il bilancio della strage di Capodanno si aggiorna di ora in ora, il diplomatico Gian Lorenzo Cornado conferma la morte di tre connazionali, senza specificare i nomi

Tre vittime dell’incendio di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, sono italiane. Così emerge dopo l’identificazione della polizia locale, come fa sapere l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, senza specificare i nomi. Le famiglie sono state informate. Rimangono da identificare altri tre italiani classificati come dispersi. In totale si contano, per il momento, 40 morti. Il bilancio si aggiorna di ora in ora.

