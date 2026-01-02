Offerte Sky
Strage a Crans-Montana, foto su sito tv francese mostra innesco dell'incendio

Mondo
Bfm

Un gruppo di ragazzi, ancora non è chiaro se clienti o dipendenti del locale, tengono in mano alcune bottiglie con attaccate fontane luminose dalle quali sono partite le scintille che hanno provocato l'incendio. L'istante, immortalato in uno scatto, è stato condiviso dal media francese Bfm TV

Sette fontane luminose attaccate al collo di altrettante bottiglie, tenute in mano e sollevate in alto da alcuni ragazzi. In un attimo, a causa delle scintille, il rivestimento insonorizzante del bar Le Constellation prendere fuoco. È l’istante immortalato da uno scatto ripreso anche dal media francese Bfm TV. La foto, insieme a tutti i video circolati sui social e filmati dai presenti prima, durante e subito dopo la tragedia, può servire a ricostruire la dinamica di quanto successo all'una e trenta del primo gennaio nel locale di Crans-Montana distrutto da un rogo in cui hanno perso la vita almeno 47 persone e 115 sono rimaste ferite.

Il momento in cui scoppia l'incendio al Le Constellation
Il momento in cui scoppia l'incendio al Le Constellation - Bfm

