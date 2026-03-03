Accerchiato dal branco

L'episodio è stato riportato dai media messicani e confermato dall'Ambasciata di Città del Messico, che ha preso contatto con l'Università presso cui il connazionale stava effettuando lo scambio, al fine di offrire assistenza consolare. Il giovane, che non parla spagnolo, si era avvicinato per fotografare la cerimonia, scatenando l'ira dei presenti. La folla ha accerchiato e colpito il ragazzo, procurandogli ferite sanguinanti al volto e la rottura di due denti. Gli assalitori gli hanno inoltre sottratto lo zaino, due macchine fotografiche e il telefono cellulare. "Non ho più il telefono. Avevo una fotocamera nello zaino, ma stavo solo tornando da scuola", ha raccontato Emilio, visibilmente scosso e dolorante. Il ragazzo è riuscito a raggiungere l'ingresso della struttura, dove è stato soccorso dal personale della Guardia Nazionale e accompagnato a ricevere cure mediche. In seguito, due giovani avrebbero riferito che il materiale rubato era stato consegnato alla sicurezza del cimitero. L'Università ha indicato che il connazionale è in buone condizioni di salute e starebbe rientrando in questo momento in Italia.