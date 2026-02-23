Il leader della più temuta e violenta organizzazione criminale del Paese centroamericano catturato dall'esercito dopo essersi costruito una fama di leader implacabile e irraggiungibile, alimentata dalla violenza brutale. Nel suo passato trascorsi da poliziotto e una condanna negli Stati Uniti, prima di diventare il capo di un impero criminale
Nemesio Oseguera Cervantes, meglio conosciuto come 'El Mencho', leader della più temuta e violenta organizzazione criminale del Messico ha chiuso la sua carriera criminale sotto i colpi dell'esercito messicano. Sul capo del cartello Jalisco Nueva Generación (Cjng), considerato uno degli indiscussi 'baroni della droga' centroamericana, pendeva una taglia di 15 milioni di dollari del governo di Donald Trump ed era uno dei principali obiettivi di sicurezza tanto del governo di Claudia Sheinbaum come dell'amministrazione statunitense.
La fama di leader implacabile e irragiungibile
Il boss è stato eliminato nel corso di una vasta operazione militare nello Stato di Jalisco in coordinamento anche con Washington e nel sud dello Jalisco è scoppiata la violenza nelle strade con caos, incendi e blocchi stradali. In termini di significato e impatto, la sua morte può essere paragonata solo agli arresti di Ismael 'El Mayo' Zambada, nel luglio del 2014, e di Joaquín 'El Chapo' Guzmán, i due leader dell'ormai estinto cartello di Sinaloa. Come loro, 'El Mencho' si era costruito una fama di leader implacabile e irraggiungibile, alimentata dalla violenza brutale e dallo schiacciante potere esercitato attraverso il Cjng.
La crescita vertiginosa del cartello di Jalisco in Messico
'El Mencho' aveva 59 anni ed era originario dello Stato occidentale del Michoacán. Prima di diventare un boss ricercato a livello internazionale, aveva lavorato come poliziotto in Messico e aveva scontato una condanna negli Stati Uniti per spaccio di eroina. I suoi legami con la criminalità organizzata risalgono ad almeno tre decenni fa. Nel 1994 fu processato negli Usa e condannato a tre anni di carcere. Al suo ritorno in Messico, si è rapidamente fatto strada nel mondo del narcotraffico messicano. Nei primi anni del Duemila, ha fondato il cartello Jalisco Nueva Generación, che è diventato l'organizzazione criminale in più rapida crescita in Messico, trasportando cocaina, metanfetamine, fentanyl e migranti negli Stati Uniti e innovando nella violenza con l'uso di droni e ordigni esplosivi improvvisati. Il cartello è stato accusato di diversi attacchi alle forze di sicurezza messicane, tra cui l'abbattimento di un elicottero militare a Jalisco nel 2015 e il tentativo di uno spettacolare, ma fallito, assassinio del capo della polizia di Città del Messico Omar García Harfuch, che ora è il segretario alla sicurezza federale del Messico.
