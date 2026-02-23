L’uccisione del boss del narcotraffico El Mencho in un’operazione militare nello Stato di Jalisco ha scatenato violenze diffuse in Messico. Il bilancio è di almeno 26 morti, tra cui 17 agenti e una donna incinta. Registrati incendi, blocchi stradali e saccheggi. Allerta rossa in più Stati e porto di Manzanillo fermo. Voli cancellati e partite sospese per ragioni di sicurezza