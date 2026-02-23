Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Messico, guerriglia urbana dopo l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervante: almeno 26 morti

Mondo fotogallery
14 foto
©Getty

L’uccisione del boss del narcotraffico El Mencho in un’operazione militare nello Stato di Jalisco ha scatenato violenze diffuse in Messico. Il bilancio è di almeno 26 morti, tra cui 17 agenti e una donna incinta. Registrati incendi, blocchi stradali e saccheggi. Allerta rossa in più Stati e porto di Manzanillo fermo. Voli cancellati e partite sospese per ragioni di sicurezza

ULTIME FOTOGALLERY

Olimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di chiusura a Verona. FOTO

Sport

“Beauty in Action” è il titolo dello spettacolo che ha chiuso i XXV Giochi invernali. Uno show...

34 foto
Cerimonia chiusura Olimpiadi

San Francesco, per la prima volta l'ostensione delle spoglie. FOTO

Cronaca

Una giornata storica ad Assisi: per la prima volta le spoglie di San Francesco sono state esposte...

10 foto

Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Sport

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno...

31 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis la vicenda del bambino morto a...

15 foto

San Francesco, le ossa traslate nella Chiesa inferiore di Assisi. FOTO

Cronaca

Storica traslazione delle ossa di San Francesco. Le spoglie mortali sono state prelevate dalla...

9 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Samsung Galaxy Unpacked 2026, anticipazioni e possibili novità

    Tecnologia

    S26, S26 Plus e 26 Ultra. I nuovi modelli del colosso coreano dovrebbero essere presentati...

    Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 febbraio

    Lifestyle

    Pronti? Si parte con una nuova giornata da vivere al top: sarà degna di nota? Lavoro, amore e...

    Iran, cosa si sa sui possibili successori in caso di morte di Khamenei

    Mondo

    La tensione tra Iran e Stati Uniti continua a essere altissima. Mentre continuano le trattative...