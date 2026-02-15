Messico, minatori rapiti e uccisi dai cartelli: 10 morti

In Messico migliaia di minatori hanno sfilato per la città di Zacatecas dopo il rapimento e l’omicidio di diversi lavoratori in una miniera d'argento. Gli operai sono stati rapiti mentre lavoravano in un'area controllata dai Chapitos, una fazione del cartello di Sinaloa, e i loro corpi sono stati ritrovati nella città di Concordia.
