Era il capo del cartello Jalisco Nueva Generacion, classificato come organizzazione terroristica. L'operazione è avvenuta dopo ore di blocchi stradali e veicoli incendiati in diversi Stati. Gli Stati Uniti offrivano fino a 15 milioni di dollari per la sua cattura.

Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come El Mencho e considerato il capo del cartello Jalisco Nueva Generacion, è stato ucciso in un'operazione delle forze di sicurezza messicane. La notizia è stata riferita da fonti governative alla testata El Universal, confermando la fine di uno dei latitanti più ricercati del Paese.

L'intervento delle forze dell'ordine L'intervento è avvenuto dopo ore di tensione in diverse aree di Jalisco e in altri stati, dove sono stati registrati blocchi stradali e veicoli dati alle fiamme, una tattica spesso utilizzata dai cartelli per ostacolare le operazioni militari. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti aveva messo in palio una ricompensa fino a 15 milioni di dollari per informazioni utili alla cattura di Oseguera Cervantes, considerato uno dei più influenti e violenti boss del narcotraffico. A febbraio, l'amministrazione Trump aveva inoltre inserito il cartello nella lista delle organizzazioni terroristiche straniere.

Dopo l'operazione, il Paese è sprofondato nel caos, con le organizzazioni criminali che in almeno 11 Stati hanno bloccato le autostrade con veicoli dati alle fiamme, per impedire l'avanzata dell'esercito, il che fa supporre che l'operazione non avesse come unico obiettivo Osegura ma sia molto più estesa. Commando dei narcos hanno fatto irruzione nell'aeroporto di Guadalajara, capitale dello Stato di Jalisco, dove sono in corso scontri a fuoco tra cartelli della droga e forze di sicurezza. Video diffusi sulle reti sociali mostrano i passeggeri fuggire dallo scalo in preda al panico mentre si sentono colpi di arma da fuoco. Altri filmati provenienti da Puerto Vallarta, importante snodo del narcotraffico nel Jalisco, mostrano incendi e colonne di fumo.

Evasione di massa dalla prigione di Ixtapa In questa città, secondo i media locali, sarebbe in corso un'evasione di massa dalla prigione di Ixtapa. Più a Nord, a San Juan de Los Lagos, i narcos avrebbero attaccato una base della guardia nazionale. Il governo messicano ha diffuso una nota nella quale ordina la chiusura dello spazio aereo sopra Tapalpa, sempre nello Stato di Jalisco, dove i Black Hawks dell'aviazione messicana starebbero fornendo supporto aereo alle forze di terra e bombardando i convogli dei narcotrafficanti. Non esiste ancora una stima delle vittime.

L'avviso del dipartimento di Stato Usa ai cittadini americani Il dipartimento di Stato americano ha diramato un avviso urgente ai cittadini americani affinché si mettano al riparo, dopo i disordini scoppiati. Nell'allerta, su TravelGov, si indicano in particolare lo stato di Jalisco (inclusi Puerto Vallarta, Chapala, e Guadalajara), lo stato di Tamaulipas (inclusi Reynosa e altri comuni), gli Stati di Michoacan, Guerrero e Nuevo Leon. "A causa delle operazioni di sicurezza in corso e dei relativi blocchi stradali, e delle attività criminali, i cittadini statunitensi nelle località nominate dovrebbero mettersi al riparo fino a nuovo avviso", si legge.