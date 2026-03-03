Offerte Sky
Lo speciale di Sky TG24 sull'attacco in Iran
Atterrato a Malpensa volo con 200 studenti che erano rimasti bloccati a Dubai

L'aereo è partito da Abu Dhabi e ha riportato a casa i ragazzi che, per alcuni giorni, si sono trovati bloccati a Dubai, dopo l’inizio delle operazioni militari di Usa e Israele contro l'Iran e la risposta da parte di Teheran contro i Paesi del Golfo. Ad attendere i giovani, al terminal 1 dell’aeroporto, i loro genitori e familiari

È atterrato alle 19:25, a Milano Malpensa, l’aereo partito da Abu Dhabi con a bordo 200 studenti che erano rimasti bloccati nei giorni scorsi a Dubai, dopo l’inizio delle operazioni militari di Usa e Israele contro l'Iran e la risposta da parte di Teheran contro i Paesi del Golfo. Ad attendere i giovani, al terminal 1 dell’aeroporto, i loro genitori e familiari (TUTTE LE NEWS LIVE SUL CONFLITTO).

Parenti:"Giorni di apprensione"

"Siamo qui dalle 17, forse anche da prima", hanno raccontato quattro mamme in attesa dei figli, studenti della scuola internazionale di Pavia. "Sono stati giorni di apprensione, i ragazzi sono stati fantastici: hanno sentito le esplosioni ma non hanno mai ceduto al panico. Non siamo mai stati soli. Ci sono sempre stati vicini tutti, questo ci ha aiutato".  "Vogliamo ringraziare il ministro Tajani, il Governo, tutti coloro che ci sono stati vicini - hanno aggiunto due papà arrivati a Malpensa da Napoli - Siamo sempre stati in collegamento con loro. I nostri figli hanno passato almeno due ore in un bunker. Le esplosioni le abbiamo vissute in diretta con loro. Anzi sono stati loro che ci hanno calmato mostrando una maturità straordinaria". 

Guerra Iran, le voci degli studenti rientrati a Malpensa
