Le autorità italiane seguono da vicino la situazione a Crans-Montana, località sciistica svizzera dove un incendio divampato in un locale, durante una festa di giovanissimi, ha causato decine di morti e un centinaio di feriti (IL LIVEBLOG). Si teme che anche diversi connazionali possano essere coinvolti. L'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Conrado, arrivato sul posto, ha dichiarato a Sky Tg24: "Io sono qui e non mi muoverò da qui, sono in contatto con le autorità locali e ho sollecitato appunto informazioni aggiornate al più presto". Conrado ha fatto inoltre sapere che è stata attivata una help line della polizia cantonale del Vallese, che risponde al numero +41848112117 contattabile anche dall’Italia. E' possibile inoltre contattare il Consolato generale d'Italia a Ginevra al numero +41793253978 o l'Unità di Crisi della Farnesina al +39 0636225 o via mail a unita.crisi@esteri.it.