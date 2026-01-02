L'episodio più tragico risale al 1942: in un rogo al club Cocoanut Grove di Boston morirono 492 persone. Ma, dal 1970, si registrano almeno 21 tragedie con oltre 40 morti
Il drammatico incendio al bar-pub Le Constellation nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, è solo l'ultimo di lunga lista di gravi incidenti in locali notturni, molti dei quali provocati da fuochi d'artificio. Oltre 40 i morti accertati, con i feriti che hanno superato il centinaio e numerosi dispersi (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Il precedente più tragico risale al 1942, quando, in un rogo al club Cocoanut Grove di Boston, morirono 492 persone. Ma, dal 1970, si registrano almeno 21 tragedie con oltre 40 morti. Una lunga scia di sangue dove quello di Crans-Montana è soltano l'ultimo tragico episodio.
L'elenco dei precedenti:
- 16 marzo 2025: 63 morti per l'incendio provocato da fuochi d'artificio nell'affollato nightclub Pulse di Kocani, in Macedonia del Nord.
- 30 ottobre 2015: 64 vittime per un rogo causato sempre da fuochi d'artificio in una discoteca nel centro di Bucarest, in Romania.
- 27 gennaio 2013: 242 morti e più di 600 feriti nell'incendio di un nightclub pieno di studenti a Santa Maria, in Brasile, causato da un piccolo razzo.
- 5 dicembre 2009: 155 morti per un incendio causato da fuochi d'artificio in una discoteca di Perm, in Russia.
- 1 gennaio 2009: 66 persone che festeggiano il Capodanno in un nightclub di Bangkok (Thailandia) muoiono in un incendio causato dai fuochi d'artificio.
20 settembre 2008: 44 morti nell'incendio di un nightclub a Shenzhen, in Cina, causato da fuochi d'artificio.
- 31 dicembre 2004: 194 persone muoiono in un nightclub di Buenos Aires dove circa 2mila giovani stavano assistendo a un concerto rock.
- 20 febbraio 2003: 100 persone muoiono in un nightclub a West Warwick (Rhode Island), negli Stati Uniti, in un rogo scatenato da dispositivi pirotecnici.
- 1 dicembre 2002: 65 persone perdono la vittima in un gigantesco incendio al nightclub La Guajira, nel centro di Caracas, in Venezuela.
- 9 luglio 2002: 42 persone muoiono in un incendio in un ristorante karaoke a Palembang, in Indonesia.
- 25 dicembre 2000: 311 vittime in un incendio devasta un complesso commerciale e una discoteca a Luoyang, in Cina.
- 30 ottobre 1998: 63 giovani tra i 12 e i 19 anni muoiono a Hisingen, nella periferia operaia di Goteborg (Svezia), in un incendio in un nightclub dove si festeggiava Halloween.
- 18 marzo 1996: 162 morti nella discoteca Ozone di Manila, nelle Filippine.
- 23 novembre 1994: 233 morti in un rogo in un nightclub a Fuxin, nel Nord-est della Cina.
- 25 marzo 199: 87 morti nell'incendio al nightclub 'Happy Land' di New York.
- 14 gennaio 1990: 43 persone muoiono in un incendio in un locale da ballo a Saragozza, Nord-est della Spagna.
- 17 dicembre 1983: 81 morti nell'incendio al nightclub Alcala 20 a Madrid.
- 14 febbraio 1981: 48 vittime nel rogo al nightclub Stardust di Dublino.
- 31 dicembre 1979: 48 morti al club Opomiska di Chapais, Quebec (Canada).
- 28 maggio 1977: 165 morti nelle fiamme che distruggono una discoteca a Southgate, Kentucky (Usa).
- 1 novembre 1970: 146 morti nell'incendio alla discoteca '5-7' a Saint-Laurent-du-Pont, Francia orientale.
- 28 novembre 1942: 492 morti in un incendio al Cocoanut Grove di Boston (Massachusetts).