Il drammatico incendio al bar-pub Le Constellation nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, è solo l'ultimo di lunga lista di gravi incidenti in locali notturni, molti dei quali provocati da fuochi d'artificio. Oltre 40 i morti accertati, con i feriti che hanno superato il centinaio e numerosi dispersi (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Il precedente più tragico risale al 1942, quando, in un rogo al club Cocoanut Grove di Boston, morirono 492 persone. Ma, dal 1970, si registrano almeno 21 tragedie con oltre 40 morti. Una lunga scia di sangue dove quello di Crans-Montana è soltano l'ultimo tragico episodio.