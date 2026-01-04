Crans-Montana, Papa: vicinanza a chi è colpito da tragedia

"Assicuro la preghiera per i giovani defunti, per i feriti e per i loro familiari'', ha detto il Pontefice dopo la recita dell’Angelus
"Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza a quanti sono nel dolore a causa della tragedia avvenuta a Crans Montana in Svizzera, assicuro la preghiera per i giovani defunti, per i feriti e per i loro familiari''. Lo ha detto Papa Leone XIV dopo la recita dell’Angelus davanti ai fedeli e ai pellegrini riuniti in Piazza San Pietro.
