Crans-Montana, Papa: vicinanza a chi è colpito da tragedia

"Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza a quanti sono nel dolore a causa della tragedia avvenuta a Crans Montana in Svizzera, assicuro la preghiera per i giovani defunti, per i feriti e per i loro familiari''. Lo ha detto Papa Leone XIV dopo la recita dell’Angelus davanti ai fedeli e ai pellegrini riuniti in Piazza San Pietro.