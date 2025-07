Caso Epstein, Maxwell pronta a testimoniare al Congresso con immunità

Mondo

Il Daily Telegraph ha pubblicato una foto che ritrae l’ex compagna del finanziere morto in carcere con l'accusa di gravi reati sessuali, seduta sul trono della regina Elisabetta II, insieme all'attore Kevin Spacey. Lo scatto coglie un momento di un tour privato avvenuto su invito del Duca di York. Visita che, alla luce dei fatti emersi attorno al caso, che hanno chiamato in causa anche il principe Andrea, e del recente arresto di Ghislaine, rischia di rappresentare un grave imbarazzo per la famiglia reale