Il 28 novembre in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 478 nuovi contagi - rilevati su 5.025 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 9,51% - e 7 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 27, mentre i pazienti in altri reparti sono 276. Dai dati Agenas del 28 novembre il tasso di occupazione in terapia intensiva nella regione è del 15% e in area non critica del 22%