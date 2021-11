4/4 ©Ansa

Il Friuli-Venezia Giulia, in base ai dati del monitoraggio, ha superato i tre parametri in base ai quali viene deciso il passaggio dalla zona bianca a quella gialla: l’incidenza è a 346,4 casi per 100mila abitanti (la soglia è a 50 casi), l’occupazione dei posti letti nei reparti ordinari è al 19,5% (la soglia è al 15%) e quella nelle terapie intensive è al 16% (la soglia critica è 10%)

Scoperta in Sudafrica variante con alto numero di mutazioni: cosa sappiamo