Covid, Ricciardi: "Probabile vaccini proteggano da variante Omicron"

Il consigliere scientifico del ministro della Salute: "La nuova mutazione non ha bypassato i test. Ci sono elementi positivi e negativi: è altamente contagiosa, ma secondo i dati che arrivano dal Sudafrica non ha una maggiore gravità"

"Figliuolo pensa alla riapertura di hub vaccinali"

Parlando più in generale della pandemia, Ricciardi ha aggiunto: "Arriveremo a una terza dose praticamente per tutti e l'emergenza di nuove varianti ce la rende ancora più urgente. Se gli hub riapriranno al 100% per spingere sulle terze dosi? So che il generale Figliuolo sta pensando a queste riaperture".