Covid, variante Omicron si chiamerebbe così per non offendere la Cina

Ogni nuova variante del coronavirus viene di solito rinominata con la lettera successiva dell'alfabeto greco, ma questa volta l’Oms ne ha saltate due. Secondo un giornalista del Telegraph, che cita fonti anonime dell’Organizzazione, si sarebbe evitata la Nu per non creare confusione con “new” e Xi per “evitare di stigmatizzare una regione”. Il riferimento, dicono alcuni, è al cognome traslitterato del presidente cinese Xi Jinping e la scelta sarebbe stata fatta per non offendere il Paese