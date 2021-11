Alberto Mantovani a Sky TG24: "I vaccini Covid coprono le varianti"

Il nuovo ceppo di coronavirus sequenziato in Sud Africa non preoccupa il direttore dell'ospedale Humanitas di Milano: "Farmaci riescono a coprirci". Sulle somministrazioni ai bambini: "Benefici più alti dei rischi"

I vaccini ai bambini

L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dato il via libera alla somministrazione di vaccini anti Covid alla popolazione compresa nella fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni. Non si fermano però le polemiche di chi non si fida e di chi si dice preoccupato per la presunta scarsa sperimentazione clinica dei vaccini sui più piccoli. “I bambini fanno già molti vaccini. I dati sono chiari: i farmaci sono sicuri. La miocardite come effetto collaterale della vaccinazione, l’unico problema riscontrato, è molto rara ed è benigna, guarisce con farmaci convenzionali. La miocardite da Covid-19 è invece molto più grave”, ha detto Mantovani. E ribadisce: “Il beneficio che deriva dai vaccini è più alto dei possibili rischi”.