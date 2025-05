Maltempo, alluvione a Forlì: strade e scantinati allagati

Secondo le stazioni di rilevamento meteo, in poco più di mezz'ora sulla città sono caduti fra i 40 e i 60 millimetri d'acqua, con punte anche di 70. Un quantitativo che, in media, cade in circa un mese

Un violento nubifragio, ben più potente delle previsioni meteo che prevedevano piogge sparse, si è abbattuto la scorsa notte su Forlì. Colpiti in particolare i quartieri di Ca' Ossi, Vecchiazzano e Ronco.

Allagamenti e black-out

L'intensa pioggia ha inondato strade e provocato decine di allagamenti negli scantinati, nei piani bassi e nei garage. Il sistema fognario non è stato in grado di smaltire l'eccezionale quantità d'acqua caduta, provocandone l'accumulo. Notte di duro lavoro per i vigili del fuoco, impegnati a far fronte a decine di chiamate per gli allagamenti all'interno delle abitazioni. In alcune zone della città si sono registrati anche temporanei blackout elettrici, a causa degli impianti finiti sott'acqua.