In zona bianca e gialla la maggior parte delle attività potrà essere svolta solo dai possessori del Super Green Pass. Anche in zona arancione le ulteriori limitazioni saranno valide solo per chi non è vaccinato. In zona rossa invece limitazioni e chiusure scatteranno per tutti. Ecco cosa cambierà settore per settore

Covid, dal Super Green pass anche in zona bianca all'obbligo vaccinale: le nuove misure