Super Green Pass, ecco il testo del decreto da scaricare. IL PDF

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al decreto che rafforza le misure anti-Covid. La super certificazione sarà concessa solo a vaccinati e guariti e sarà in vigore anche in zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio. Previsti anche la riduzione della validità della certificazione da 12 a 9 mesi e l’obbligo di vaccino per alcune categorie. Ecco il link per scaricare e leggere il documento

I punti chiavi del nuovo decreto

vedi anche

Covid, dal Super Green pass all'obbligo vaccinale: le nuove misure

L’accesso a spettacoli, eventi sportivi e stadi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori del super green pass. Anche in zona arancione le ulteriori limitazioni saranno valide solo per chi non è vaccinato. Non cambieranno le regole in zona rossa, quindi le limitazioni agli spostamenti e le chiusure scatteranno per tutti, anche se vaccinati. La validità del green pass scenderà da 12 mesi a 9 mesi. Inoltre, il green pass “base” sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per gli alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale. Saranno intensificati i controlli sul Green pass e spetterà ai Prefetti e ai Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica definire entro cinque giorni dall'entrata in vigore del dl i piani per rafforzare il sistema dei controlli. Per quanto riguarda l'obbligo di vaccino, scatterà dal 15 dicembre anche per personale amministrativo, insegnanti e personale scolastico, militari, forze di polizia, soccorso pubblico. Confermato per tutto il personale sanitario, per il quale verrà esteso l'obbligo di terza dose.