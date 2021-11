1/13 ©Ansa

Le vaccinazioni Covid per i bambini fra i 5 e gli 11 anni in Italia potrebbero iniziare a breve, dopo il via libera di Ema e Aifa. Intanto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro è tornato a ripetere che non bisogna avere dubbi sui vaccini, nemmeno su quelli per i bambini: "Superano tutti test e valutazioni molto rigorose. Sono sicuri ed efficaci, non sono prodotti sperimentali”

GUARDA IL VIDEO: Magrini (Aifa): il 29/11 probabile sì di Ema a vaccino bimbi