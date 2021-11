Palù a Sky TG24: "Green pass di 9 mesi un buon compromesso"

Il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco: "Guardare con attenzione ai prossimi giorni. Aumentano i ricoveri in molte regioni, ma l'aumento non è esponenziale come nel 2020". Sul vaccino per i bambini tra i 5 e gli 11 anni: "L'Ema potrebbe prendere una decisione tra oggi e domani". Se arrivasse il via libera dall'Europa, le immunizzazioni in Italia potrebbero partire già "da lunedì prossimo" Condividi

"C'è una crescita del contagio, ma l'andamento non è esponenziale come l'anno scorso. Alcune regioni stanno però superando le soglie critiche in quanto a ricoveri, bisogna guardare con attenzione ai prossimi giorni. A breve potrebbe arrivare il vaccino per i bambini". Commenta così l'andamento della pandemia da coronavirus a Sky TG24 Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco e membro del Comitato tecnico scientifico (COVID, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - I NUMERI DELLA PANDEMIA - LO SPECIALE CORONAVIRUS).

“Green pass a 9 mesi è un buon compromesso” vedi anche Dal Super Green Pass alla durata dei tamponi, le misure sul tavolo Palù è intervenuto sul tema della durata del Green pass, di cui si sta discutendo in questi giorni per frenare l’avanzata del contagio: “Se riducessimo la durata del Green pass a sei mesi per i vaccinati sarebbe una misura di garanzia, ma molta gente non potrebbe usarlo: tanti hanno ricevuto la seconda dose da più di sei mesi. Nove mesi è un buon compromesso, contando anche i mezzi e le risorse disponibili per le vaccinazioni”.

Vaccini ai bambini: forse decisione entro domani leggi anche Vaccini Covid ai bambini, cosa sappiamo e quando potrebbero arrivare Il presidente dell’Aifa ha poi parlato del rischio dell’infezione tra i bambini: “Il Covid-19 sta mutando. Oggi è il 25-30% dei bambini tra i cinque e gli 11 anni a contagiarsi, prima erano molto meno. L’Ema sta discutendo sull’estensione della possibilità di vaccinare questa fascia d’età. La decisione potrebbe già arrivare tra oggi o domani, a cui seguirebbe quella dell'Aifa entro 24 ore. Non so se parlerei di obbligo, ma lo considererei attentamente. È una decisione che andrebbe ponderata con rischi e benefici. Ma il rischio dell’infezione tra i bambini sta crescendo, ci sono ricoverati senza patologie pregresse”. Le vaccinazioni anti Covid in Italia sui bambini, ha sottolineato Palù, potrebbero partire "anche dal prossimo lunedì".



Terza dose agli under 40 vedi anche Vaccino Covid, terza dose: le somministrazioni nelle regioni Da lunedì 22 novembre è possibile prenotare la terza dose di vaccino Covid-19 per tutti i cittadini sopra i 40 anni di età. Sulla possibilità di un ampliamento anche sotto i 40 anni, Palù rimane cauto: "Non sono in grado di prevedere quanto accadrà. Dipenderà da quanto andiamo veloce con le vaccinazioni. Mi preoccupano molto al momento i non vaccinati dai 40 o dai 50 in su, per loro il rischio di complicazioni gravi è più alto".

Le terapie anti Covid leggi anche Pillola anti-Covid, come funzionano i farmaci di Merck e Pfizer Si guarda intanto alle pillole antivirali prodotte dalle aziende farmaceutiche Merck e Pfizer come metodo per contrastare la pandemia. Sul punto, Palù ha detto che "si parla sempre di vaccini in ottica preventiva, ma anche i mezzi terapeutici sono molto importanti. A breve l'Aifa si esprimerà sui due composti di Merck e Pfizer in grado di inibire enzimi essenziali per la replicazione del virus".