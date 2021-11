8/15 ©LaPresse

"Sono stato tra i precursori dell'obbligo vaccinale e il mio movimento politico potrebbe presentare emendamenti in Parlamento per poterlo applicare, e non è detto che non lo faccia", ha dichiarato il presidente della Liguria Giovanni Toti. "Però ritengo molto più utile un Green Pass a doppia velocità rispetto a un obbligo vaccinale che sarebbe qualche cosa di poco più che formale, visto che non possiamo certo condurre in manette i cittadini alla vaccinazione"