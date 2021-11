5/15 ©Ansa

Le forme di obbligo vaccinale potrebbero entrare in vigore per alcune specifiche categorie professionali, in particolare per quelle che assistono o sono in contatto con il pubblico, ad esempio forze dell’ordine, dipendenti della pubblica amministrazione e insegnanti

Vaccino Covid, Locatelli a Sky TG24: "Ipotesi terza dose dopo 5 mesi"