Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 21 novembre

l'Organizzazione mondiale della Sanità avvisa sui possibili effetti disastrosi della quarta ondata se non si adotteranno nuove restrizioni:

altre 500mila persone potrebbero morire in Europa entro marzo 2022

Nuovo picco di casi di Covid in Italia: 11.555 in un giorno, il dato peggiore dal 6 maggio. Il Governo lavora alla stretta per il Cdm di giovedì. "Molto probabilmente a dicembre ci sarà una sorta di super green pass", afferma Brunetta. Ieri nuovo sabato di manifestazioni anti restrizioni: alta tensione al corteo di Milano; in 4mila senza mascherine al Circo Massimo a Roma. Due fascicoli sulla diffusione di green pass online sono stati aperti dalle procure di Roma e Milano. Intanto. Da domani Austria in lockdown, curva ancora in salita in Germania. Pesano le mancate vaccinazioni nei paesi dell'Est