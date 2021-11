1/10 Reuters

Giappone e Italia sono i migliori Paesi del G7 per vaccinazioni anti-Covid. In Giappone circa il 77,4% della popolazione - al 18 novembre - ha completato il ciclo di immunizzazione, secondo una stima elaborata da Reuters basata su una elaborazione di dosi di vaccino somministrate e non sul numero di persone, e potrebbe variare leggermente perché "la maggior parte dei vaccini richiede due dosi e molti Paesi hanno tempistiche diverse per la seconda dose". I dati del governo parlano del 76,1% dei suoi 125 milioni di abitanti che ha ricevuto entrambe le dosi

