L’Istituto parla di "una forte diminuzione dell'efficacia vaccinale nel prevenire le diagnosi", in corrispondenza di tutte le fasce di età. In generale, "su tutta la popolazione, l'efficacia vaccinale passa dal 79% nei vaccinati con ciclo completo entro sei mesi rispetto ai non vaccinati, al 55% nei vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi rispetto ai non vaccinati"