L’esecutivo sta pensando a delle misure per limitare la circolazione del virus, anche in vista delle festività natalizie, per scongiurare chiusure e lockdown. Fra gli scenari proposti anche quello di un pass per immunizzati e guariti che permetterebbe di accedere a bar ristoranti e altre attività, da cui sarebbe invece escluso chi ottiene la certificazione verde tramite tampone