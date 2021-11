Incertezza sul Covid, un italiano su 10 anticipa i regali di Natale

Le incertezze sul cambio di colore

Come sottolinea la Coldiretti, la preoccupazione dell'evolversi della pandemia e le scelte che verranno fatte per fermare la crescita dei contagi con il possibile Green Pass rafforzato stanno condizionando i comportamenti degli italiani, dall'acquisto dei regali alla programmazione dei cenoni fino alle prenotazioni delle vacanze, per le quali si evidenziano preoccupanti ritardi. Il possibile cambio di colore di alcune regioni - spiega ancora la Coldiretti - condiziona le prenotazioni al ristorante per i cenoni di fine anno con il limite massimo di 4 persone per tavolo nelle regioni gialle, dove peraltro scattano limiti per diversi aspetti della vita quotidiana (obbligo di indossare sempre la mascherina sia all'aperto che nei luoghi chiusi, taglio della capienza di luoghi aperti al pubblico che scende al 50% per teatri, cinema, sale da concerto e stadi e al 35% per gli impianti sportivi al chiuso).