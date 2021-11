1/13 ©Ansa

L’Italia sarà tutta in bianco per almeno un’altra settimana. A certificarlo è il monitoraggio settimanale della Cabina di regia, i cui dati sono comunicati dall'Istituto superiore di sanità. Ma tra le Regioni c’è chi ha evitato per poco la zona gialla

